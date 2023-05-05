Состояние удовлетворительное - в зоопарке Алматы показали больного барса, обнаруженного пастухом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Больного снежного барса, обнаруженного пастухом близ аула Сарыбастау в Алматинской области, показали в зоопарке Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 апреля из села Сарбастау к нам привезли самца снежного барса, в возрасте примерно 2,5-3 года. Барс был очень слаб, обезвожен, на левых передних и задних лапах были резаные раны, ветеринарные врачи отметили тремор лап (тремор - непроизвольные ритмичные колебательные движения части тела). После обработки ран, инъекций иммуностимуляторами, забора анализов, барс был помещен в отдельный вольер на профилактический карантин. Так как животное испытало сильнейший стресс, мы максимально стараемся его не беспокоить. Аппетит хороший, в день съедает 2,5 кг мяса (говядина, курятина, крольчатина). В настоящее время состояние снежного барса удовлетворительное. На сегодняшний день все анализы взяты, и сделан рентген, ждем результаты», - сообщили в зоопарке Алматы.

Ранее житель поселка Сарыбастау Алматинской области во время выпаса скота обнаружил ослабленного снежного барса. Сообщалось, что у животного нарушены двигательные функции задних лап.