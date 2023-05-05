Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Состояние удовлетворительное - в зоопарке Алматы показали больного барса, обнаруженного пастухом

Автор:  
Еламан Турысбеков
5 Мая 2023, 17:30
Состояние удовлетворительное - в зоопарке Алматы показали больного барса, обнаруженного пастухом Скрин из видео

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Больного снежного барса, обнаруженного пастухом близ аула Сарыбастау в Алматинской области, показали в зоопарке Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«20 апреля из села Сарбастау к нам привезли самца снежного барса, в возрасте примерно 2,5-3 года. Барс был очень слаб, обезвожен, на левых передних и задних лапах были резаные раны, ветеринарные врачи отметили тремор лап (тремор - непроизвольные ритмичные колебательные движения части тела). После обработки ран, инъекций иммуностимуляторами, забора анализов, барс был помещен в отдельный вольер на профилактический карантин. Так как животное испытало сильнейший стресс, мы максимально стараемся его не беспокоить. Аппетит хороший, в день съедает 2,5 кг мяса (говядина, курятина, крольчатина). В настоящее время состояние снежного барса удовлетворительное. На сегодняшний день все анализы взяты, и сделан рентген, ждем результаты», - сообщили в зоопарке Алматы.

Ранее житель поселка Сарыбастау Алматинской области во время выпаса скота обнаружил ослабленного снежного барса. Сообщалось, что у животного нарушены двигательные функции задних лап.


Алматы   Животные  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
Мажилис принял закон о передвижении на электросамокатах
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Бои казахстанских боксеров за медали ЧМ-2023 покажут в прямом эфире
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Право управлять электросамокатом получат казахстанцы с водительскими правами
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Прием заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартовал в Казахстане
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш
Сапар Сатаев назначен акимом города Балхаш