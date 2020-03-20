Состояние средней степени тяжести - врачи Алматы о двухлетней девочке с коронавирусом
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние у двух пациентов с коронавирусом, которые находятся в Алматы, средней степени тяжести. Одна из них двухлетняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в управлении общественного здоровья, у одного пациента состояние средней степени тяжести стабильное, без ухудшений, за счет своего заболевания хронической обструктивной болезни легких.
«Состояние ребенка 2018 г.р. - жалобы на кашель, состояние средней степени тяжести. В динамике у всех пациентов, находящихся на лечении отмечается улучшение, в том числе и у двух пациентов, находящихся в состоянии средней степени тяжести», - сообщили в управлении.
Отметим, двухлетняя девочка находится на карантине в детской инфекционной больнице. Она прибыла чартерным рейсом Куршавель-Берлин-Алматы 13 марта. Ее состояние ранее было удовлетворительным. Позже у ее мамы также выявили коронавирус.
Ранее руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев рассказал о состоянии всех 22 заболевших коронавирусом в Алматы.
На сегодня в стране подтверждены 49 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.
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