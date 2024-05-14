Состояние школы в Алматинской области ужаснуло соцсети

Состояние одной из сельских школ ужаснуло жительницу Алматинской области. Она считает, что учебное заведение необходимо закрыть в срочном порядке, так как находиться в здании небезопасно, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях появилось видео со зданием школы, которое находится в аварийном или близком к нему состоянии.

— Это просто ужас, как дети здесь учатся? Надо срочно закрыть эту школу. Смотрите, что здесь творится: и снизу, и сверху через щели улицу видно. Здание в ужасном состоянии. Огромные трещины, стена обваливается, — говорит голос за кадром.

В акимате Алматинской области ответили, что на кадрах запечатлена средняя школа села Енбекшиарал. Выяснилось, что трещины в стенах образовались в результате сейсмической активности.

— В марте 2024 года в стенах зданий восьми школ и одного колледжа области после землетрясения были обнаружены трещины, частичное разрушение фундамента. Среди них школа № 20 села Туймебаев Илийского района, средняя школа № 40 села Боралдай, средняя школа Казахстан села Каипов Енбекшиказахского района, Енбекшиаральская средняя школа Жамбылского района, Кайназарская средняя школа № 2, средние школы им. Хамраева, Шарынская и Дардамтинская средние школы Уйгурского района, мастерская Шонжинского политехнического колледжа. Для проведения визуального осмотра создана комиссия из области, планируется провести капитальный ремонт зданий школ и колледжа. На сегодня готовится техническое заключение и проектно-сметная документация для зданий школ и колледжа, — сообщили в пресс-службе акимата региона.

Отмечается, что после того, как документы будут готовы, школам будут выделены средства из резерва на чрезвычайные ситуации и начаты работы по капитальному ремонту.