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    20:01, 13 Май 2024 | GMT +6

    Состояние школы в Алматинской области ужаснуло соцсети

    Состояние школы в Алматинской области ужаснуло соцсети
    Фото: кадр из видео

    Состояние одной из сельских школ ужаснуло жительницу Алматинской области. Она считает, что учебное заведение необходимо закрыть в срочном порядке,  так как находиться в здании небезопасно, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях появилось видео со зданием школы, которое находится в аварийном или близком к нему состоянии.

    — Это просто ужас, как дети здесь учатся? Надо срочно закрыть эту школу. Смотрите, что здесь творится: и снизу, и сверху через щели улицу видно. Здание в ужасном состоянии. Огромные трещины, стена обваливается, — говорит голос за кадром. 

    В акимате Алматинской области ответили, что на кадрах запечатлена средняя школа села Енбекшиарал. Выяснилось, что трещины в стенах образовались в результате сейсмической активности.

    — В марте 2024 года в стенах зданий восьми школ и одного колледжа области после землетрясения были обнаружены трещины, частичное разрушение фундамента. Среди них школа № 20 села Туймебаев Илийского района, средняя школа № 40 села Боралдай, средняя школа Казахстан села Каипов Енбекшиказахского района, Енбекшиаральская средняя школа Жамбылского района, Кайназарская средняя школа № 2, средние школы им. Хамраева, Шарынская и Дардамтинская средние школы Уйгурского района, мастерская Шонжинского политехнического колледжа. Для проведения визуального осмотра создана комиссия из области, планируется провести капитальный ремонт зданий школ и колледжа. На сегодня готовится техническое заключение и проектно-сметная документация для зданий школ и колледжа, — сообщили в пресс-службе акимата региона.

    Отмечается, что после того, как документы будут готовы, школам будут выделены средства из резерва на чрезвычайные ситуации и начаты работы по капитальному ремонту.

    Теги:
    Соцсети Ремонт Дети Алматинская область школа
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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