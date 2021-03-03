Состояние сбитых пьяным водителем школьниц оценили врачи Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состояние школьниц, сбитых пьяным водителем в Алматинской области, прокомментировали в управлении здравоохранения области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние ребенка, 2012 года рождения, крайне тяжелое, терминальное. Находится на ИВЛ. Диагноз: тяжелая сочетанная травма. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Закрытый перелом обеих бедренных костей. Травматический шок 2-3 степени. Кома 3-4 степени.

Диагноз второго ребенка 2012 года рождения: Тяжелая сочетанная травма. Тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Закрытый перелом обеих бедренных костей. Кома 2 степени. Травматический шок 2-3 степени. Ребенок находится на ИВЛ. Проводится интенсивная терапия.

Третий ребенок 2011 года рождения, диагноз: сочетанная травма. Ушиб головного мозга. Открытый перелом обеих костей правой голени со смещением. Травматический шок 1 степени. Состояние ребенка стабильное», - сообщили в управлении здравоохарнения.

Четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой.

Напомним, 2 марта пьяный водитель автомашины «Уаз» в селе Корам сбил малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоящих на обочине. В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами госпитализированы в Шелекскую районную больницу.