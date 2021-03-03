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    15:53, 03 Март 2021 | GMT +6

    Состояние сбитых пьяным водителем школьниц оценили врачи Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Состояние школьниц, сбитых пьяным водителем в Алматинской области, прокомментировали в управлении здравоохранения области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состояние ребенка, 2012 года рождения, крайне тяжелое, терминальное. Находится на ИВЛ. Диагноз: тяжелая сочетанная травма. Тяжелая открытая черепно-мозговая травма. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Закрытый перелом обеих бедренных костей. Травматический шок 2-3 степени. Кома 3-4 степени.

    Диагноз второго ребенка 2012 года рождения: Тяжелая сочетанная травма. Тяжелая закрытая черепно-мозговая травма. Закрытый перелом обеих бедренных костей. Кома 2 степени. Травматический шок 2-3 степени. Ребенок находится на ИВЛ. Проводится интенсивная терапия.

    Третий ребенок 2011 года рождения, диагноз: сочетанная травма. Ушиб головного мозга. Открытый перелом обеих костей правой голени со смещением. Травматический шок 1 степени. Состояние ребенка стабильное», - сообщили в управлении здравоохарнения.

    Четвертая девочка после осмотра врачей была отпущена домой.

    Напомним, 2 марта пьяный водитель автомашины «Уаз» в селе Корам сбил малолетних пешеходов: двух 8-летних и двух 9-летних девочек, стоящих на обочине. В результате наезда пострадавшие трое детей с различными травмами госпитализированы в Шелекскую районную больницу.


    Теги:
    Здравоохранение ДТП Алматинская область Алматы Правоохранительные органы
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