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    11:56, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Состояние сбитой на бордюре алматинки оценили врачи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы прокомментировали состояние пострадавшей в ДТП на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жибек жолы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пациентка осмотрена в приемном отделении мультицисдиплинарной командой врачей. Оказана первая медицинская помощь, после чего рекомендовано амбулаторное лечение с наблюдением в поликлинике по месту прикрепления», - сообщили в управлении общественного здоровья.

    Напомним, 6 сентября около 12:50 часов, 33-летний водитель, будучи в состоянии наркотического опьянения, управляя автомобилем марки «Субару», следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении, на углу с улицей Жибек Жолы допустил наезд на пешехода - 30-летнюю гражданку. В результате полученных травм она была госпитализирована в 4 ГКБ.


    Теги:
    Здравоохранение ДТП Происшествия, ЧС Транспорт Алматы Происшествия
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