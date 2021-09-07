Состояние сбитой на бордюре алматинки оценили врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы прокомментировали состояние пострадавшей в ДТП на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жибек жолы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациентка осмотрена в приемном отделении мультицисдиплинарной командой врачей. Оказана первая медицинская помощь, после чего рекомендовано амбулаторное лечение с наблюдением в поликлинике по месту прикрепления», - сообщили в управлении общественного здоровья.

Напомним, 6 сентября около 12:50 часов, 33-летний водитель, будучи в состоянии наркотического опьянения, управляя автомобилем марки «Субару», следуя по проспекту Сейфуллина в северном направлении, на углу с улицей Жибек Жолы допустил наезд на пешехода - 30-летнюю гражданку. В результате полученных травм она была госпитализирована в 4 ГКБ.