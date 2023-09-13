Состояние сбитой автобусом женщины крайне тяжелое - врачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали состояние сбитого автобусом одного из двух пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пациентка госпитализирована в отделение реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии городской клинической больницы №7 Алматы. На данный момент состояние пациентки крайне тяжелое, находится в коме (1 степень), на ИВЛ. Все необходимые обследования и лечение проводится в полном объеме. Интенсивная терапия в условиях отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии», - сообщили в пресс-службе УОЗ города.

Утром 9 сентября в Алматы водитель автобуса, следуя по проспекту Абая в западном направлении, западнее улицы Саина, допустил наезд на двух пешеходов, в результате которого один из них скончался на месте. Видео ДТП появлюсь в Сети.