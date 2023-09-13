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    17:11, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Состояние сбитой автобусом женщины крайне тяжелое - врачи Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здравоохранения Алматы прокомментировали состояние сбитого автобусом одного из двух пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Пациентка госпитализирована в отделение реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии городской клинической больницы №7 Алматы. На данный момент состояние пациентки крайне тяжелое, находится в коме (1 степень), на ИВЛ. Все необходимые обследования и лечение проводится в полном объеме. Интенсивная терапия в условиях отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии», - сообщили в пресс-службе УОЗ города.

    Утром 9 сентября в Алматы водитель автобуса, следуя по проспекту Абая в западном направлении, западнее улицы Саина, допустил наезд на двух пешеходов, в результате которого один из них скончался на месте. Видео ДТП появлюсь в Сети.


    Теги:
    Алматы Происшествия ДТП Происшествия, ЧС для mail.ru
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