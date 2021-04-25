Состояние раненного из ружья охранника алматинского ЖК оценили врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о состоянии раненного из ружья охранника жилого комплекса «Бухар Жырау Тауэрс», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Он получил сквозное ранение. Все оперативные мероприятия проведены. На данный момент состояние пациента стабильное, получает всю необходимую симптоматическую терапию», - сообщили в управлении.

Напомним, днём 24 апреля в жилом комплексе «Бухар Жырау Тауэрс» произошёл конфликт между охранником данного ЖК и жителем, в результате последний ранил охранника из охотничьего ружья в левую ногу. Секьюрити был доставлен в больницу.

Подозреваемый позже спрятался в своей квартире. На протяжении нескольких часов с подозреваемым проводили переговоры сотрудники департамента полиции, прокуратуры и его знакомые. Однако он отказался сдаваться и продолжал стрелять в сторону двери. Произвел около 30 выстрелов в сторону лестничной площадки.

После этого было принято решение о задержании подозреваемого силами спецподразделения департамента полиции. Испугавшись ответственности, подозреваемый покончил жизнь самоубийством, с ружьем в руках выбросившись из окна квартиры на 17-м этаже, в которой он ранее закрылся.

В ходе спецоперации сотрудники спецподразделений огнестрельное оружие не применяли, были использованы средства нелетального действия, то есть шумовые и газовые гранаты. Среди жителей жилого комплекса пострадавших нет.

Ранее в полиции также заявили, что, по данным местных жителей, мужчина характеризовался как конфликтный. Часто ругался с соседями. По одной из версий от него ушла жена с детьми. Позже выяснилось, что он гражданин России.

Также в полиции сообщили, что мужчина стрелял в охранника ЖК «Бухар Жырау Тауэрс» из хулиганских побуждений.



