Состояние раненного из ружья охранника алматинского ЖК оценили врачи
«Он получил сквозное ранение. Все оперативные мероприятия проведены. На данный момент состояние пациента стабильное, получает всю необходимую симптоматическую терапию», - сообщили в управлении.
Напомним, днём 24 апреля в жилом комплексе «Бухар Жырау Тауэрс» произошёл конфликт между охранником данного ЖК и жителем, в результате последний ранил охранника из охотничьего ружья в левую ногу. Секьюрити был доставлен в больницу.
Подозреваемый позже спрятался в своей квартире. На протяжении нескольких часов с подозреваемым проводили переговоры сотрудники департамента полиции, прокуратуры и его знакомые. Однако он отказался сдаваться и продолжал стрелять в сторону двери. Произвел около 30 выстрелов в сторону лестничной площадки.
После этого было принято решение о задержании подозреваемого силами спецподразделения департамента полиции. Испугавшись ответственности, подозреваемый покончил жизнь самоубийством, с ружьем в руках выбросившись из окна квартиры на 17-м этаже, в которой он ранее закрылся.
В ходе спецоперации сотрудники спецподразделений огнестрельное оружие не применяли, были использованы средства нелетального действия, то есть шумовые и газовые гранаты. Среди жителей жилого комплекса пострадавших нет.
Ранее в полиции также заявили, что, по данным местных жителей, мужчина характеризовался как конфликтный. Часто ругался с соседями. По одной из версий от него ушла жена с детьми. Позже выяснилось, что он гражданин России.
Также в полиции сообщили, что мужчина стрелял в охранника ЖК «Бухар Жырау Тауэрс» из хулиганских побуждений.