Состояние пострадавших в Чарынском каньоне оценили врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние шести пострадавших в Чарынском каньоне из-за грязе-селевого выброса оценили врачи Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления здравоохранения области сообщили, что 29 мая в центральную районную больницу Уйгурского района поступило шесть пострадавших в Чарынском коньоне. Двое из них-дети 2009 и 2010 года рождения.

В настоящее время ребенок 2009 года рождения доставлен в Алматинскую региональную детскую больницу. Госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние тяжелое, стабильное. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ). Сотрясение головного мозга. Множественные ссадины тела.

Больная 2010 года рождения госпитализирована в хирургическое отделение ЦРБ Уйгурского района. Диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Множественные ссадины в нижних конечностях.

Пациент 1976 года рождения. Диагноз: Сотрясение головного мозга. Множественные ссадины. Больная госпитализирована в хирургическое отделение.

Пациент 1991 года рождения. Диагноз: ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Множественные ссадины тела. По настоянию родственников забрали в город Алматы для дальнейшего обследования и лечения.

Два человека направлены на амбулаторное лечение.

«Руководитель управления здравоохранения Ниязбеков Умирзак Абильсеитович специально посетил больницу, где ознакомился с состоянием пострадавших и дал ряд поручений медперсоналу по уходу за пострадавшими. Кроме того, из Алматинской региональной детской больницы выезжали травматологи и реаниматологи, которые оказали квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим школьникам», - отметили в управлении.

Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. В МЧС сообщили, что грязе-селевой выброс произошел в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

Сегодня нашлась пропавшая девочка в Чарынском каньоне. Также ранее сообщалось, что в результате грязе-селевого выброса в Чарынском каньоне погибли ученица и учитель школы.