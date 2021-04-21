Состояние пациентов с COVID-19  в Атырау можно узнать в Call-центре

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау при модульной и второй областной инфекционной больнице заработала «горячая линия» для родных пациентов, проходящих лечение от коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Call-центр работает ежедневно с 9 до 20 часов. На телефонные звонки родных и близких отвечают посменно три дежурных врача. При этом информация о состоянии здоровья будет предоставляться только одному родственнику, которого укажет сам пациент при поступлении. Номер «горячей линии» +7 778 048 94 07», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

Как отметили в ведомстве, в модульной инфекционной больнице лечение получают 179 пациентов. Во второй областной больнице лечатся 106 человек. В реанимации находятся 33 человека, к ИВЛ подключены 5 пациентов.