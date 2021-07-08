Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Состояние найденной в горах девушки оценили врачи Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
8 Июля 2021, 16:01
Состояние найденной в горах девушки оценили врачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи оценили состояние девушки, которая была найдена в горах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе управления общественного здоровья города сообщили, что пациентка доставлена бригадой ЦМК МЧС в приемный покой Городской клинической больницы №7 г. Алматы.

«Экстренно осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей в реанимационном зале, проведены все необходимые лабораторно-диагностические, инструментальные методы обследования. Состояние при поступлении оценивается как тяжелое, неконтактная, в состоянии оглушения. Госпитализирована в отделение реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии для дальнейшего лечения и наблюдения», - сообщили в УОЗ.

Ранее сообщалось, что в 11:00 часов, 8 июля в районе пика Совета найдена пропавшая Алия Камиева в тяжком состоянии. Ее транспортировали вертолетом.

Напомним, 31-летняя Алия Камиева пропала в горах Алматы. Она ушла из дома 5 июля и не вернулась. Ее мать обратилась к спасателям с известием о пропаже дочери 7 июля.


Алматы   Туризм   Происшествия   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора