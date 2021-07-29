Состояние моренных озер проверили в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел аэровизуальное обследование состояния моренных озер с целью обеспечения селевой безопасности мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В вертолетном облете также приняли участие председатель ГУ «Казселезащита» К. Кокрекбаев, руководство и специалисты ДЧС города. Проведена оценка состояния моренных озер, а также бассейнов рек Аксай, Каргалы и Улкен Алматы. Всего в окрестностях Алматы насчитывается 45 ледниковых озер, на семи из которых в текущем году ведется превентивная работа.

В связи с повышением температурного режима происходит таяние ледников. Общий объем воды в семи наиболее опасных озерах составляет 1 млн кубометров, что соответствует безопасному уровню. С начала селеопасного периода, приходящегося на июнь, спущено 1,6 млн кубометров воды.

Наблюдение за состоянием моренных озер осуществляется на 9 постоянных и 10 сезонных гидропостах. При поддержке акимата Алматы они оборудованы жилыми модулями, средствами жизнеобеспечения, гидрометеорологическими приборами и средствами связи.

В результате облета установлено, что уровень воды в озерах не достигает критических отметок. Обстановка на моренных озерах и горных реках стабильная. Аким Алматы Б. Сагинтаев поручил ДЧС города совместно со специалистами территориального подразделения ГУ «Казселезащита» продолжить реализацию комплекса мер по обеспечению селевой безопасности мегаполиса и его жителей.

Напомним, в соответствии с поручением акима мегаполиса Б. Сагинтаева вопрос обеспечения селевой безопасности города решается системно. Так, начато строительство двух селезадерживающих плотин в бассейнах рек Аксай и Улкен Алматы. Данные гидротехнические сооружения позволят обеспечить защиту около 3 тысяч объектов и более 40 тысяч жителей города.