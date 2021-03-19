Состояние младенца, которого сбил на мопеде курьер в Алматы, оценили врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние младенца, которого сбил на мопеде работник курьерской службы, прокомментировали врачи Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребенку три месяца. Поступил с ушибом мягких тканей головы. После осмотра детским нейрохирургом отправлен домой под амбулаторное наблюдение. Состояние ребенка в норме», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья.

Ранее сообщалось, что 16 марта около 13.20 часов водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би, в восточном направлении и на пересечении с улицей Брусиловского допустил наезд на детскую коляску с трехмесячным ребенком внутри, которую вела гражданка Е. в северном направлении. В результате наезда пострадал малыш. Он был доставлен в детскую больницу.

Позже курьер был задержан.