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Состояние медицинской инфраструктуру вызывает немало нареканий – Президент Казахстана

Серик Сабеков
29 Марта 2023, 12:03
Состояние медицинской инфраструктуру вызывает немало нареканий – Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо улучшить медицинскую инфраструктуру страны. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одной ключевой составляющей развития человеческого капитала является эффективная система здравоохранения. Необходимо улучшить медицинскую инфраструктуру страны. Ее нынешнее состояние вызывает немало нареканий», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что государство поэтапно решает эти вопросы. В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в селах планируется построить более 600 объектов.

«Крайне важно, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Ответственность – на акимах. Наряду с этим принципиальное значение имеет юридическая защищенность медицинских работников. Их социальное положение также не должно оставаться без внимания. Специальный законопроект, призванный решить этот вопрос, обсуждался в Парламенте почти год. Этот документ в основном регламентирует страхование ответственности врачей. При этом конкретные меры по повышению престижа медицинской профессии, предложенные специалистами и депутатами, в основном сведены на нет. Важно, чтобы медицинские работники имели гарантированную законом защиту своих прав. Парламентариям следует уделить должное внимание решению данного вопроса», -резюмировал Касым-Жомарт Токаев.


Президент Казахстана   Мажилис   Сенат   Здравоохранение  
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