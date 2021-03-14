Состояние крайне тяжелое - акимат о пострадавших в авиакатастрофе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние пострадавших в авиакатастрофе близ аэропорта Алматы прокомментировали врачи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате города, военный самолет АН-26 упал близ аэропорта Алматы, в районе поселка Кызыл Ту. На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья города.

«Четыре человека погибли, двое пострадавших 1987 года рождения с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и 1996 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2-й, 3-й степеней находятся в реанимации городской клинической больницы №4 Алматы. Состояние крайне тяжелое. Врачи принимают все усилия по спасению жизни пострадавших. Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города», - сообщили в акимате.

Напомним, возле аэропорта Алматы упал самолет. 13 марта текущего года в 17:25 часов поступила информация от диспетчерской службы аэропорта города Алматы о том, что в 17:22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы.

Погибли четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации больницы Алматы.

По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев также выразил соболезнования родным и близким погибших.



