Состояние Елжана Биртанова оценивается как средней степени тяжести - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О состоянии здоровья Елжана Биртанова, рассказала и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Елжан Биртанов получает стационарное лечение, состояние средней степени тяжести, он получает лечение согласно протоколу. Желаем ему скорейшего выздоровления», - рассказала Лязат Актаева на брифинге СЦК.

Ранее сообщалось , что министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заболел коронавирусом.

«Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь. Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно», - написал министр на своей странице в Facebook.







