+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 27 °С
USD 404.21 EUR 453.85
RUB 5.79 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состояние Елжана Биртанова оценивается как средней степени тяжести - Минздрав

18 Июня 2020 19:05
Поделиться:
Состояние Елжана Биртанова оценивается как средней степени тяжести - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О состоянии здоровья Елжана Биртанова, рассказала и.о. министра здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Ассоциации боевых искусств Казахстана и​ «Qazaq kuresi» пожелали выздоровления Нурсултану Назарбаеву
Скорейшего восстановления Елбасы пожелал КНБ РК Высокую загруженность коронавирусных стационаров в столице отмечает Минздрав Не паниковать при выявлении коронавируса призвала ведущий инфекционист РК

«Елжан Биртанов получает стационарное лечение, состояние средней степени тяжести, он получает лечение согласно протоколу. Желаем ему скорейшего выздоровления», - рассказала Лязат Актаева на брифинге СЦК.

Ранее сообщалось , что министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заболел коронавирусом.

«Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь. Несмотря на все строгие санитарные меры, которые я соблюдал, риски есть всегда. Особенно это касается тех, кто работает, не может работать удаленно», - написал министр на своей странице в Facebook.




Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Малика Мурсалимова
Малика Мурсалимова
954-047
rusred@inform.kz

Архив