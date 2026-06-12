Состояние белой медведицы в зоопарке Алматы напугало посетителей

В зоопарке Алматы прокомментировали видео с белой медведицей, снятое в жаркую погоду, передает корреспондент агентства Kazinform.

В социальных сетях появилось видео из Алматинского зоопарка, на котором посетители обратили внимание на состояние белой медведицы при температуре около +30°C.

Автор публикации выразил обеспокоенность условиями содержания животного.

— Белые медведи — арктические животные, приспособленные к холоду, снегу и льду. Поэтому мне стало тревожно за его состояние. Не знаю, все ли в порядке с системой охлаждения в вольере, но со стороны это выглядит очень тяжело для животного, — написала пользователь сети.

В ответ в администрации зоопарка Алматы заявили, что для белой медведицы по имени Пурга созданы все необходимые условия для комфортного содержания в летний период.

— В распоряжении медведицы находятся два бассейна с холодной водой, охлаждаемая берлога с промышленными кондиционерами, а также ледогенератор и снегогенератор. Животное имеет свободный доступ ко всем зонам вольера и самостоятельно выбирает наиболее комфортное место для отдыха и охлаждения, — сообщили в зоопарке.

Также уточняется, что вольер отличается значительной площадью, необходимой для естественной активности медведицы.

— Вольер создан с учетом лучших мировых практик содержания арктических животных и оснащен современными системами охлаждения, позволяющими обеспечивать комфортные условия для животного даже в жаркий период. Кроме того, вольер отличается значительной площадью и предоставляет белому медведю достаточно пространства для передвижения, плавания, отдыха и проявления естественной активности, — отметили в пресс-службе.

В администрации подчеркнули, что вольер белого медведя соответствует современным международным стандартам содержания животных.

— При проектировании вольера особое внимание было уделено созданию максимально естественной среды обитания. Территория вокруг бассейнов имеет естественное грунтовое покрытие, что позволяет животному вести более привычный образ жизни. Во многих зоопарках мира аналогичные зоны выполнены преимущественно из бетонных покрытий, — отметили в зоопарке.

Напомним, недавно лев по кличке Джума из Алматинского зоопарка стал жертвой безответственного поведения посетителей.