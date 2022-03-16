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Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Марта 2022, 18:54
Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обсудили перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнерства с акцентом на укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширение региональной кооперации.

Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Казахстан, а также тесной координации усилий, направленных на минимизацию негативного влияния внешнеэкономической конъюнктуры.

В завершение Президенты обменялись поздравлениями по случаю праздника Наурыз.



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