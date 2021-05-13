Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Премьер-министром Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-министром Японии Ёшихидэ Суга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Учитывая первый контакт лидеров двух стран, Касым-Жомарт Токаев лично поздравил Ёшихидэ Суга с избранием на пост Премьер-министра Японии и пожелал успехов в его ответственной деятельности.

Глава государства также передал теплые поздравления народу Японии по случаю проведения Летних Олимпийских игр в Токио, выразив уверенность, что «это грандиозное событие станет олицетворением победы человечества над коронавирусом».

Президент поблагодарил японское Правительство за оказанную Казахстану гуманитарную помощь и содействие в борьбе с COVID-19. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в настоящее время наша страна предпринимает активные меры по преодолению последствий пандемии и проводит всеобщую вакцинацию населения, в том числе с использованием отечественной вакцины «QazVac».

Собеседники обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-японских отношений.

По словам Главы государства, Япония является одним из ключевых стратегических партнеров в Азии и входит в десятку крупнейших инвесторов Республики Казахстан. Сегодня в нашей стране успешно работают свыше 50 предприятий и компаний с участием японского капитала.

Вместе с тем, как считает Глава государства, в условиях меняющейся мировой конъюнктуры возникает необходимость вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень.

В частности, Президент Казахстана предложил разработать новую экономическую повестку с наполнением конкретными инвестиционными проектами в сфере сельского хозяйства, геологоразведки, цифровизации и искусственного интеллекта. Учитывая обязательства двух стран в достижении углеродной нейтральности к середине столетия, широкие возможности имеются также в области развития зеленой энергетики.

В этой связи Глава государства сообщил о решении направить в ближайшее время в Японию казахстанскую делегацию во главе с заместителем Премьер-министра для обсуждения вышеуказанных вопросов.

Ёшихидэ Суга, со своей стороны, подтвердил заинтересованность в дальнейшем расширении стратегического партнерства с Казахстаном, выразив готовность оказать содействие в организации визита делегации. «2022 г. – год 30-летия установления дипотношений между Казахстаном и Японией – должен стать важным этапом в достижении конкретных результатов на двустороннем треке», – отметил японский Премьер.

По словам Ёшихидэ Суга, Казахстан является лидером в Центральной Азии, в котором присутствует наибольшее количество японских компаний.

В этом плане Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сотрудничество между Казахстаном и Японией способно стать также и драйвером взаимодействия в регионе, в том числе в рамках диалога «Центральная Азия – Япония».

Наряду с этим, собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики. В частности, японский Премьер поделился видением развития ситуации в Северной и Юго-Восточной Азии.

Лидеры двух стран также договорились продолжать доверительный диалог и консультации по всему спектру многосторонней повестки дня.

В завершение беседы Глава государства пригласил Премьер-министра Японии посетить Казахстан с визитом в удобное для него время.



