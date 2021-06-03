Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана с Председателем КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Руководители двух стран высказали мнение, что регулярный доверительный диалог на высшем уровне является залогом поступательного укрепления долгосрочного всестороннего стратегического партнерства. Стороны положительно оценили ход реализации важных договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Казахстана в КНР в сентябре 2019 года.

Отметив приближение важной юбилейной даты – 30-летия дипломатических отношений, Касым-Жомарт Токаев приветствовал прогресс в двустороннем взаимодействии, которое развивается по восходящей линии. Текущее состояние сотрудничества было охарактеризовано как образцовое и обладающее большим запасом прочности перед лицом любых испытаний. «Китай – наш вечный сосед и всепогодный друг, с которым мы имеем общую границу мира и всестороннего сотрудничества», – заявил Глава государства.

«Наглядным примером нашей нерушимой дружбы является взаимная поддержка в сложный период распространения пандемии COVID-19», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он поблагодарил китайскую сторону за доставленную на днях в Казахстан первую партию вакцины «CoronaVac», которая внесет весомую лепту в проводимую в нашей стране общенациональную прививочную кампанию.

Си Цзиньпин согласился с оценками своего казахстанского коллеги относительно состояния двустороннего стратегического партнерства и оказанной обоюдной помощи в это сложное время.

«Формат сотрудничества между нашими странами носит уникальный характер и не имеет прецедентов во взаимоотношениях Китая с соседними странами», – подчеркнул китайский лидер.

Председатель КНР отметил особую роль Казахстана в реализации его исторической инициативы «Пояса и Пути», которая убедительно доказала свою востребованность на фоне беспрецедентного разрыва глобальных цепочек поставок вследствие коронавируса.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил твердый настрой Казахстана на дальнейшую диверсификацию проходящих через нашу территорию транзитно-транспортных маршрутов. Он также высказался в пользу скорейшего восстановления нормального режима работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, а также регулярного авиасообщения. Этот шаг стал бы мощным положительным сигналом деловым кругам и широкой общественности двух стран.

Глава государства призвал искать инновационные решения в плане совместного продвижения по другим векторам «Пояса и Пути», в том числе в сферах финансов, цифровизации и зеленых технологий.

Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин договорились поручить правительствам двух стран приступить к предметной проработке высказанных инициатив.

Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой и региональной повестки дня. Были отмечены большие резервы взаимодействия в рамках таких многосторонних площадок, как ООН, ШОС и формат «Центральная Азия – Китай». Оба лидера подчеркнули особую востребованность в условиях новой эпохи концепций мультилатерализма и построения «сообщества единой судьбы человечества». Президент Казахстана выразил признательность китайской стороне за неизменную поддержку СВМДА.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил результаты встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии в Сиане, выразив готовность содействовать развитию данного формата международного взаимодействия, и предложил провести очередную в Казахстане в 2022 году.

Си Цзиньпин считает, что Казахстан как крупное государство в Центральной Азии может сыграть очень важную роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, особенно после вывода американских войск из Афганистана.

В завершение беседы, прошедшей в атмосфере взаимного доверия и полной поддержки, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин договорились продолжать тесные контакты на различных уровнях, достойно провести заседание глав правительств ШОС в столице Казахстана по случаю 20-летия Организации. Достигнута договоренность о согласовании по дипломатическим каналам сроков проведения ответного государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в нашу страну.