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Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Таджикистана

23 Декабря 2019 19:27
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Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Таджикистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность таджикскому коллеге за поздравления по случаю 28-летия Независимости Казахстана.

В ходе разговора президенты Казахстана и Таджикистана с удовлетворением констатировали поступательное развитие двусторонних отношений практически во всех областях. Касым-Жомарт Токаев отметил, что обе страны конструктивно взаимодействуют на международной арене.

Обсуждая перспективы дальнейшего укрепления взаимного сотрудничества, главы государств договорились об организации их встречи в 2020 году в столице Казахстана.

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Президент Казахстана, Таджикистан,
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