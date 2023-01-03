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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

3 Января 2023, 17:28
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента РК Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств обменялись поздравлениями по случаю нового года и выразили приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между странами. Также лидеры в ходе разговора обсудили конкретные вопросы сотрудничества в нефтегазовой и энергетической сферах. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Фото: Аkorda


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