+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: 1 °С
USD 434.48 EUR 492.61
RUB 5.68 CNY 68.44
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

20 Января 2022 17:02
Поделиться:
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Глава государства выразил соболезнования родным заслуженного артиста Казахстана Толеубека Аралбая
Президент обозначил пути дальнейшего развития страны - профессор Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией

В ходе беседы главы государств обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном. Президенты договорились активизировать переговорный процесс на уровне руководства правительств двух стран.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили ключевые аспекты политического, торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-транзитного, культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Узбекистан  
Поделиться:
Новости по теме
Глава государства выразил соболезнования родным заслуженного артиста Казахстана Толеубека Аралбая
Президент обозначил пути дальнейшего развития страны - профессор
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
Популярное
1 С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
2 Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
3 Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
4 Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
5 Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
6 Предупреждение о неполном служебном соответствии рекомендовано акиму города Макинска
Читайте также
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
С 24 января школы и вузы Казахстана перейдут на офлайн-формат
Глава государства: Мы гарантируем беспощадную борьбу с коррупцией
Касым-Жомарт Токаев: Повестка Нового Казахстана нацелена на повышение благосостояния граждан
Президент Казахстана перед всеми поставил новые и непростые задачи – эксперт
Мужчины, раздававшие участникам массовых беспорядков оружие, задержаны в Алматы
Предупреждение о неполном служебном соответствии рекомендовано акиму города Макинска
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив