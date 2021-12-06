+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 1 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Садыром Жапаровым

6 Декабря 2021 11:26
Поделиться:
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Садыром Жапаровым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
Документальный фильм о сотрудничестве Казахстана и Бельгии покажут на телеканалах Президент США поздравил Казахстан с 30-летием независимости 30 лет Независимости: как преобразовывался Тараз и какие визиты первых лиц РК стали историческими

Поздравив Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, Президент Казахстана пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал успешное проведение выборов в Жогорку Кенеш Кыргызстана и выразил уверенность, что новый состав Парламента внесет весомый вклад в устойчивое развитие государства, а также будет способствовать дальнейшему укреплению казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.

Лидеры двух стран обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Кыргызстан  
Поделиться:
Новости по теме
Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
Документальный фильм о сотрудничестве Казахстана и Бельгии покажут на телеканалах
Президент США поздравил Казахстан с 30-летием независимости
30 лет Независимости: как преобразовывался Тараз и какие визиты первых лиц РК стали историческими
Популярное
1 Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
2 Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса
3 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
4 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
5 Прыгнувшего в фонтан ТРЦ молодого человека арестовали в Нур-Султане
6 Дедовщина в степногорском интернате: семерых воспитанников отчислили
Читайте также
Президент принял главу Агентства по противодействию коррупции
Значимые труды кыргызских деятелей «Алаш» презентовали в Алматы
Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
Как нужно развивать образование в Казахстане, рассказала депутат Мажилиса
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Прыгнувшего в фонтан ТРЦ молодого человека арестовали в Нур-Султане
Дедовщина в степногорском интернате: семерых воспитанников отчислили
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив