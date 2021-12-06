Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Садыром Жапаровым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Поздравив Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, Президент Казахстана пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Касым-Жомарт Токаев приветствовал успешное проведение выборов в Жогорку Кенеш Кыргызстана и выразил уверенность, что новый состав Парламента внесет весомый вклад в устойчивое развитие государства, а также будет способствовать дальнейшему укреплению казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и союзничества.
Лидеры двух стран обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
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