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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева  с Садыром Жапаровым

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Февраля 2021, 12:09
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева  с Садыром Жапаровым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства отметил удачное проведение инаугурации и вновь поздравил Садыра Жапаров с избранием на должность Президента Кыргызстана, пожелав успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса братского кыргызского народа.

Подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, собеседники выразили готовность к активной совместной работе для вывода двустороннего взаимодействия на новый уровень.

Садыр Жапаров поблагодарил Президента Казахстана за доброе пожелание, а также передал признательность Елбасы Нурсултану Назарбаеву за его письменное поздравление по случаю вступления в должность.

В ходе беседы был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту кыргызского лидера в Казахстан.


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