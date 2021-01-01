Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись новогодними поздравления в первый день 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Казахстана отметил, что несмотря на пандемию коронавируса сотрудничество между нашими странами успешно развивается, объем взаимной торговли составил 2,6 млрд долларов. Он предложил продолжить усилия, направленные на увеличение торговли и активизацию инвестиционного сотрудничества. Президент Турции согласился с таким подходом, подчеркнув, что в результате совместных усилий объем торговли можно утроить.

Глава государства отметил, что в последние годы влияние Турции на международной арене возросло, о чем свидетельствует и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за такую оценку участия Турции в разрешении этого многолетнего конфликта.

Он также высоко оценил взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавируса, отметив, что казахстанскому руководству в результате решительных действий удалось поставить под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране.

Турецкий Президент пожелал успешных парламентских выборов 10 января этого года и сообщил, что за их проведением будут наблюдать турецкие представители.

В заключение беседы оба руководителя договорились проработать возможность организации визита Президента Турции в Казахстан в нынешнем году.