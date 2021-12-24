Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Ильхамом Алиевым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо мира и процветания братского Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Ильхама Алиева в укрепление казахско-азербайджанского многопланового сотрудничества, отметив важность дальнейшего развития стратегического партнерства между двумя странами.
Президент Казахстана подчеркнул, что Азербайджан достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и на международной арене под авторитетным руководством его лидера, Президента Ильхама Алиева.
Президенты договорились провести встречу в верхах в следующем году.
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