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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Александром Лукашенко

26 Июня 2021, 15:00
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Александром Лукашенко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-белорусского многопланового сотрудничества в духе дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Особое внимание было уделено всесторонней активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации с акцентом на наращивание объемов взаимной торговли, реализацию совместных проектов в сфере машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и других отраслях.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями об эпидемиологической обстановке в регионе, а также о принимаемых мерах по массовой вакцинации населения двух стран. В этом контексте собеседники подтвердили взаимный настрой на продолжение скоординированных действий по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19.


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