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Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Таджикистана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 10:05
Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Таджикистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Главы государства с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидеры обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня.

Отмечено успешное взаимодействие между правительствами двух стран, в том числе положительная динамика взаимного товарооборота.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с 70-летним юбилеем, пожелав ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо процветания братского народа Таджикистана.


Фото:akorda.kz

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