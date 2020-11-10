Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и России
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по повестке дня предстоящих в текущем году двусторонних и многосторонних мероприятий. М. Тлеуберди информировал коллегу о позиции Республики Казахстан по актуальным направлениям деятельности ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и других международных объединений.
Особое внимание стороны уделили подготовке к предстоящим встречам на высшем и высоком уровнях.
Диалог прошел традиционно в конструктивном и доверительном ключе.
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