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Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и России

10 Ноября 2020 10:21
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Состоялся телефонный разговор глав МИД Казахстана и России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В ходе переговоров состоялся обстоятельный обмен мнениями по повестке дня предстоящих в текущем году двусторонних и многосторонних мероприятий. М. Тлеуберди информировал коллегу о позиции Республики Казахстан по актуальным направлениям деятельности ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ и других международных объединений.

Особое внимание стороны уделили подготовке к предстоящим встречам на высшем и высоком уровнях.

Диалог прошел традиционно в конструктивном и доверительном ключе.


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#МИД РК   #Россия  
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