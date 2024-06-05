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    21:34, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Катара

    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Катара
    Фото: Акорда

    Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Казахстана в Катар в феврале текущего года.

    Главы государств с удовлетворением отметили позитивную динамику казахско-катарского взаимодействия и подтвердили взаимное стремление к дальнейшему наращиванию многогранного сотрудничества между двумя странами.

    Касым-Жомарт Токаев отметил, что надеется на встречу с ЭмиромТамимом бен Хамадом Аль Тани в ходе предстоящего саммита ШОС в Астане.

    Теги:
    Президент Казахстан Катар Токаев Касым-Жомарт Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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