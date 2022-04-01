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Состоялся саммит Евросоюз - Китай

Автор:  
Арнур Рахимбеков
1 Апреля 2022, 22:51
Состоялся саммит Евросоюз - Китай

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в онлайн-формате состоялся саммит между руководством Европейского Союза и Китая, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Это была 23-я по счету встреча ЕС и КНР. Президент Европейского Совета Шарль Мишель и глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу с Премьер-Министром Китая Ли Кэцяном, после чего состоялся обмен мнениями с председателем КНР Си Цзиньпином.

Сообщается, что восстановление после пандемии COVID-19 остается общим приоритетом Евросоюза и Китая. Лидеры обеих сторон обсудили сотрудничество в кампании по вакцинации и восстановлению экономики.

Евросоюз подтвердил приверженность к работе с Китаем и другими государствами-членами Всемирной организации здравоохранения над новым соглашением о предотвращении пандемии, обеспечении готовности и реагировании на нее.

Также сообщается, что ЕС указал на необходимость решения проблем, связанных с доступом к рынкам и инвестиционной средой в Китае с целью обеспечения сбалансированных торгово-экономических отношений. Лидеры двух стран поручили провести диалог на высоком уровне, чтобы найти конкретные пути достижения прогресса по этим вопросам до лета текущего года.

«Евросоюз и Китай договорились продолжить сотрудничество в области изменения климата и перехода к «зеленой» энергетике, что необходимо для решения неотложной глобальной проблемы. Лидеры также затронули ситуацию в Афганистане, Мьянме и на Корейском полуострове», - сообщает пресс-служба Европейского Совета.


Фото: depositphotos.com

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