Состоялся круглый стол на тему «Межрелигиозный диалог во имя мира и взаимопонимания»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 ноября в Тегеране прошел онлайн-круглый стол «Межконфессиональный диалог во имя мира и взаимопонимания», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Иран.

Мероприятие организовано посольством Казахстана в Иране при поддержке Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога, с активным участием Организации культурных и исламских связей Ирана и посольства Ирана в Казахстане.

В круглом столе приняли участие и выступили вице-министр информации и социального развития С.Егизбаев, председатель Центра межрелигиозного и межкультурного диалога Организации по культурным и исламским связям ИРИ Г.Сулеймани, посол Казахстана в Иране А.Оразбай, посол Ирана в Казахстане М.Сабер, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Казахстана Е.Онгаров, заместитель руководителя Международной организации религиоведения в г.Кум Х.Абдипур, руководитель НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» К.Майгельдинов, руководитель Института анализа религиозной ситуации и религиозной экспертизы Центра развития межконфессионального и межцивилизационного диалога им. Н. Назарбаева Е.Байбол, руководитель департамента по исламским, ортодоксальным христианским и протестантским религиям Центра межрелигиозного и межкультурного диалога Организации по культурным и исламских связям ИРИ З.Рашидбейги и другие эксперты двух стран

А также в данном мероприятии приняли участие представители IRNA, Tehran Times, Iran News, Iran daily, Asia, Iran и других СМИ.

Вице-министр информации и социального развития РК С.Егизбаев официально открыл круглый стол и рассказал о достижениях Казахстана за 30 лет Независимости, в том числе важность межрелигиозного диалога.

Руководитель института Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Е.Байбол отметил эффективную реализацию инициатив Первого Президента РК – Елбасы Н.А.Назарбаева на международной арене, в том числе важность Съезда мировых и традиционных религий в установлении межконфессионального диалога в мире, последующие политические и экономические реформы Президента РК Касым-Жомарта Токаева, а также развитие общества РК в согласии и гармонии.

Вместе с этим, председатель Центра межрелигиозного и межкультурного диалога Организации по культурным и исламским связям ИРИ Г.Сулеймани обратил особое внимание на роль межрелигиозного диалога в истории и значению аята Корана по этому поводу.

Посол Казахстана в Иране А.Оразбай подробно остановился на том, что под руководством Первого Президента РК – Елбасы Н.А.Назарбаева сформирована уникальная казахстанская модель достижения межрелигиозного и межэтнического диалога, на международной арене проводятся такие важные международные мероприятия, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Посол Казахстана подчеркнул, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев, не прерывая политической преемственности, придает важное значение сохранению межрелигиозного и межэтнического согласия и взаимопонимания, в том числе продолжению работы Съезда религий в новом контексте.

Кроме того, посол Ирана в Казахстане М.Сабер заявил, что очень рад своему нахождению с дипломатической миссией в миролюбивой стране, которая является приверженцем диалога и толерантности. Он подчеркнул, что инициативы Первого Президента РК Н.А.Назарбаева о созыве «Съезда лидеров мировых и традиционных религий», создании «Ассамблеи народов Казахстана» являются ярким свидетельством стремления Казахстана к продвижению мира, диалога и сплоченности между различными религиями.

Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Казахстана Е.Онгаров отметил религиозные аспекты межконфессионального согласия, где Казахстан является центром глобального межконфессионального диалога.

Руководитель департамента по исламским, ортодоксальным христианским и протестантским религиям Центра межрелигиозного и межкультурного диалога Организации по культурным и исламским связям ИРИ З.Рашидбейги подчеркнул важную роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий в формировании межконфессионального диалога.

В целом, данные и другие спикеры обсудили важность продвижения межрелигиозного диалога во имя мира и взаимопонимания, усилия Казахстана и Ирана в этом направлении, актуальность инициатив и идей, выдвинутых на уникальной площадке межрелигиозного диалога - Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также ход успешной реализации задач, поставленных Президентом РК К.К.Токаевым в Послании народу Казахстана. Спикеры также дали высокую оценку международным инициативам руководства РК и выразили надежду, что масштаб межрелигиозного диалога будет и далее расширяться и с каждым днем приближаться к конечной цели.