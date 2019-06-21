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Состоялось заседание Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК

21 Июня 2019, 14:27
Состоялось заседание Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Открывая заседание, председатель Национальной комиссии, заместитель Премьер-Министра Гульшара Абдыкаликова акцентировала внимание на решении задач, поставленных в инаугурационной речи Главы государства К.К. Токаева.

В числе рассмотренных Нацкомиссией вопросов - обеспечение трудоустройства и занятости молодежи, открытие новых рабочих мест, продвижение семейных ценностей в рамках программы «Рухани жаңғыру».

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в стране проживает 3,9 млн молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет. В целях трудоустройства и обеспечения занятости молодежи реализуются программы «Жасыл ел», «С дипломом в село», «Серпін», «Молодежная практика». Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства позволила в 2018 году трудоустроить более 253 тысяч молодых людей, что составляет 37% от общего количества участников. В рамках проекта «Бастау бизнес» основам предпринимательства обучились 8,5 тысяч представителей молодежи, получили микрокредиты более 2 тысяч человек. 28,4 тысяч молодых людей направлены на молодежную практику для получения первоначального опыта по профессии. На социальные рабочие места и общественные работы направлено 34,8 тысяч человек из числа молодежи. Запускается Национальный проект по поддержке молодежи «Жастар - ел тірегі», где в течение трех лет предусмотрен охват 1 млн. молодых людей.

Реализация программы «Рухани Жаңғыру» и приоритетов статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой степи» направлена на возрождение духовно-нравственных ценностей. В сохранении и приумножении духовных, культурных ценностей, национального кода этом процессе семье отводится большая роль. Поэтому акцент в реализации этих задач сделан на продвижение семейных ценностей. На эти цели для НПО в рамках государственного социального заказа в 2019 году предусмотрена реализация 167 социально-значимых проектов на сумму 607 млн. тенге.

Министерством культуры и спорта обеспечен бесплатный доступ школьников в период каникул в республиканские музеи, музеи-заповедники и театры. Для активного вовлечения детей и молодежи в творческие и креативные проекты в регионах созданы 208 коворкинг-центров, наибольшее количество из них открыты в г. Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областях.

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