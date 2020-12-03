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Состоялось первое заседание Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Декабря 2020, 16:48
Состоялось первое заседание Госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 декабря 2020 года состоялось первое заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (далее – Государственная комиссия) под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

24 ноября текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий».

В состав Государственной комиссии входят представители Администрации Президента и Правительства, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, руководители заинтересованных государственных органов, представители общественных организаций и ученые.

В своем выступлении Государственный секретарь отметил, что главная задача Государственной комиссии – восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода. После проведения всестороннего и комплексного изучения материалов на основе международных подходов и стандартов планируется осуществить полную юридическую, а в отношении отдельных категорий – политическую реабилитацию жертв репрессий.

В ходе мероприятия были рассмотрены задачи и основные моменты организации деятельности Госкомиссии, план ее работы на 2020-2021 годы, вопросы методологического обеспечения деятельности по реабилитации различных категорий жертв репрессий. Предложено создать специальные рабочие группы для проработки направлений реабилитации различных групп репрессированных.

По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений заинтересованным государственным и местным исполнительным органам по вопросам деятельности Госкомиссии.

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