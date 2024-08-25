Состоялись похороны Алена Делона

В субботу днем ​​в частной часовне в Души (департамент Луара) состоялись похороны известного французского актера Алена Делона, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Похороны звезды французского кино должны были начаться в 16:00 местного времени сообщили трое его детей Энтони, Анна и Ален-Фабьен. Около пятидесяти человек из числа близких друзей семьи Делонов были приглашены на церемонию прощания.

Незадолго до полудня на территорию поместья въехала похоронная колонна из шести автомобилей, включая пустой катафалк. Среди гостей значатся Розали ван Бримен, бывшая жена актера и мать Анушки и Алена-Фабьена, актрисы Николь Кальфан, Мюриэль Робин и Жеральдин Данон (которая также является крестницей актера).

Похороны А.Делона прошли за закрытыми дверями, без камер и объективов, в часовне, расположенной в самом сердце поместья Души-Монкорбон, купленного Аленом Делоном в 1971 году в Ла Брюлери.

Ален Делон будет похоронен, как он пожелал, в родном поместье рядом со своими собаками. Это «исключительная» процедура, требующая разрешения префектуры.

По данным властей, для охраны и наблюдения за окрестностями Души мобилизовано около сотни жандармов, которые с 10 часов утра перекрыли две ведомственные дороги.

Как сообщалось ранее, французский актер Ален Делон умер на 89-м году жизни 18 августа.