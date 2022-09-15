Состоялись общественные слушания по переименованию столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столичном маслихате состоялись публичные слушания по вопросу переименования Нур-Султана в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп призвал присутствующих поддержать предложение, которое долгое время обсуждалось в социальных сетях, в обществе и было вынесено депутатами.

Члены общественного совета Нур-Султана Марат Мустафин, Каримбек Курманалиев также выразили поддержку возвращению старого названия столице.

По словам К.Курманалиева, многие участники международных форумов за границей, которые он посещал в качестве ученого, были знакомы с названием Астана. Помимо этого, поддержка переименования столицы означает трансформацию взаимоотношений между властью и народом в рамках концепции слышащего государства.

«Роль Первого Президента Нурсултана Назарбаева в становлении государства была неоценима. Мы благодарны Первому Президенту, но само название, может быть, оно было поспешным… Ономастическая комиссия детально рассмотрела наше предложение о возвращении городу имени Астана и посчитала, что оно более соответствует требованиям, и самое главное – позволяет объединить общество», - сказал заместитель директора Института истории государства Буркитбай Аяган.

Как отметил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов, порядок переименования столицы должен пройти несколько этапов. Общественные слушания и вынесение вопроса на внеочередную сессию маслихата – это один из этапов прохождения целой процедуры.

«После наших заседаний, принятия решения, положительного либо отрицательного, будут заседания в республиканской ономастической комиссии. После этого документы будут направлены в Правительство. Правительство внесет проект указа на подпись Президенту. После официального выхода указа, в случае его подписания, можно будет говорить о полноценном переименовании столицы», - пояснил Е.Каналимов.

Ранее сообщалось, что депутаты от партии «Жаңа Қазақстан» предложили переименовать столицу в Астану. Предложение парламентариев о возврате столице прежнего названия включено в проект Конституционного закона с согласия Главы государства.