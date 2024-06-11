Состоялись аукционные торги на строительство малых ГЭС в РК

11 июня состоялись аукционные торги по возобновляемым источникам энергии для Северной и Южной зон Единой энергосистемы Казахстана РК (за исключением р.Тентек) по отбору проектов на строительство гидроэлектростанций суммарной установленной мощностью 20 МВт, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэнерго РК.

К участию в аукционных торгах были допущены 7 компаний. В ходе проведения торговой сессии участниками было подано 110 ценовых предложений. Заявленный суммарный объем мощности от участников аукционных торгов составил 44.35 МВт.

Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов ГЭС в 2024 году составила 41.23 тг/кВтч (без НДС). Снижение ценового диапазона заявок составило с 41.23 до 10 тг/кВтч (без НДС).

В соответствии с пунктом 55 Правил организации и проведения аукционных торгов, объем отбора установленной мощности увеличен с 20 до 20.7 МВт.

По итогам аукционных торгов победителями определены следующие компаний:

ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» установленная мощность проекта 9.9 МВт, аукционная цена 10 тг/кВт*ч (без НДС);

ТОО «Верхне-Талаптинская ГЭС» установленная мощность проекта 4 МВт, аукционная цена 11 тг/кВт*ч (без НДС);

ТОО «Алтын-Гидро» установленная мощность проекта 2 МВт, аукционная цена 33.9 тг/кВт*ч (без НДС);

ТОО «Верхне-Талаптинская ГЭС» установленная мощность проекта 4.8 МВт, аукционная цена 36 тг/кВт*ч (без НДС).

В целях соблюдения требований Правил организации и проведения аукционных торгов в качестве наблюдателей участвовали представители Министерства энергетики РК, ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация», Азиатского банка развития и USAID.

Наблюдатели отмечают полную прозрачность работы электронной торговой системы организатора аукциона – АО «KOREM».

С реестром победителей аукционных торгов по ВИЭ, можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе организатора торгов.

Следующий аукцион назначен на 12 июня 2024 года по отбору проектов на строительство гидроэлектростанций по всем зонам ЕЭС РК (за исключением р.Тентек) суммарной установленной мощностью 10 МВт.