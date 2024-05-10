Состоялась встреча министров иностранных дел Казахстана и Армении в Алматы

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Собеседники с удовлетворением отметили динамику развития политического диалога на высоком уровне между Казахстаном и Арменией. В продолжение дискуссий, состоявшихся в ходе апрельского визита Президента Казахстана в Ереван, были обсуждены вопросы двусторонней повестки.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным вопросам. Стороны подчеркнули символический характер встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане, а именно в городе Алматы, учитывая значение Алма-Атинской декларации 1991 года в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, включая делимитацию границы.

Кроме того, в рамках встречи были затронуты вопросы развития региональной экономической и транспортной взаимосвязанности.