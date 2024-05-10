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    15:26, 10 Май 2024 | GMT +6

    Состоялась встреча министров иностранных дел Казахстана и Армении в Алматы

    Состоялась встреча министров иностранных дел Казахстана и Армении в Алматы
    Фото: МИД РК

    Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу встретился с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МИД РК. 

    Собеседники с удовлетворением отметили динамику развития политического диалога на высоком уровне между Казахстаном и Арменией. В продолжение дискуссий, состоявшихся в ходе апрельского визита Президента Казахстана в Ереван, были обсуждены вопросы двусторонней повестки.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным вопросам. Стороны подчеркнули символический характер встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Казахстане, а именно в городе Алматы, учитывая значение Алма-Атинской декларации 1991 года в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, включая делимитацию границы.

    Кроме того, в рамках встречи были затронуты вопросы развития региональной экономической и транспортной взаимосвязанности. 

    Теги:
    Армения МИД РК Алматы Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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