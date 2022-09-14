Состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения. В саммите также приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент России Владимир Путин, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

Главы государств заслушали информацию Премьер-министра Армении о событиях на азербайджано-армянской государственной границе.

Выступая перед участниками сессии, Президент Казахстана подчеркнул необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими путями.

Касым-Жомарт Токаев призвал принять все возможные меры для стабилизации обстановки, отказаться от использования силовых средств, незамедлительно приступить к переговорам.