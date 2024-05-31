РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:48, 31 Май 2024 | GMT +6

    Состоялась премьера песни Salta, посвящённой памяти Салтанат Нукеновой

    нукенова
    Фото: instagram.com/fadeevmaxim

    Известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram написал о  премьере полной версии своей новой песни Salta, посвящённой памяти Салтанат Нукеновой, передает агентство Kazinform. 

     - «SALTA». Премьера песни состоялась на всех площадках. Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть…,- написал на своей странице Макс Фадеев.

    - Посвящая песню Салте, Максим посвятил, мне кажется, всем пострадавшим женщинам, девушкам от ужасного насилия....

    - Как многим эта песня сейчас нужна!!! Спасибо!!! Мы вас уважаем и восторгаемся красотой ваших песен, - пишут под постом читатели.

    Напомним, ранее сообщалось, что Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой.

    Теги:
    Культура Новости шоу-бизнеса в мире Салтанат Нукенова Россия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!