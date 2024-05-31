12:48, 31 Май 2024 | GMT +6
Состоялась премьера песни Salta, посвящённой памяти Салтанат Нукеновой
Известный российский композитор и продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram написал о премьере полной версии своей новой песни Salta, посвящённой памяти Салтанат Нукеновой, передает агентство Kazinform.
- «SALTA». Премьера песни состоялась на всех площадках. Я хотел, чтобы она жила в этой мелодии. Чтобы больше никто не мог ее тронуть…,- написал на своей странице Макс Фадеев.
- Посвящая песню Салте, Максим посвятил, мне кажется, всем пострадавшим женщинам, девушкам от ужасного насилия....
- Как многим эта песня сейчас нужна!!! Спасибо!!! Мы вас уважаем и восторгаемся красотой ваших песен, - пишут под постом читатели.
Напомним, ранее сообщалось, что Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой.