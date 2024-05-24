Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой

Известный российский продюсер и композитор Максим Фадеев объявил о скором выпуске новой песни под названием Salta, которая будет посвящена памяти убитой казахстанки Салтанат Нукеновой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом продюсер сообщил на своей странице в Instagram.

Премьера песни состоится 31 мая.

— Прочитал о чудовищной истории убийства экс-министром своей жены в Казахстане. В публичном месте. Посмотрел видео из зала суда, там спокойное и невозмутимое лицо подсудимого, который объясняет, что жертва «виновата сама». Это вызвало у меня шок, — заявил Фадеев.

Продюсер добавил, что в России домашнее насилие по прежнему остается декриминализованным.

В комментариях близкие Салтанат поблагодарили Фадеева.