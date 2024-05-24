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    14:49, 24 Май 2024 | GMT +6

    Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой

    Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой
    Фото: коллаж Kazinform

    Известный российский продюсер и композитор Максим Фадеев объявил о скором выпуске новой песни под названием Salta, которая будет посвящена памяти убитой казахстанки Салтанат Нукеновой, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Об этом продюсер сообщил на своей странице в Instagram.

    Премьера песни состоится 31 мая.

    — Прочитал о чудовищной истории убийства экс-министром своей жены в Казахстане. В публичном месте. Посмотрел видео из зала суда, там спокойное и невозмутимое лицо подсудимого, который объясняет, что жертва «виновата сама». Это вызвало у меня шок, — заявил Фадеев.

    Продюсер добавил, что в России домашнее насилие по прежнему остается декриминализованным. 

    В комментариях близкие Салтанат поблагодарили Фадеева. 

    Теги:
    Новости шоу-бизнеса в мире Видео Музыка Салтанат Нукенова Россия
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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