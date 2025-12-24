РУ
    Состоится премьера документального фильма «Тірек» о людях труда

    Сегодня зрителям будет представлен документальный фильм о настоящих героях, чей ежедневный труд составляет опору страны. Документальный фильм «Тірек», созданный Центром документального кино Телерадиокомплекса Президента, рассказывает о буднях, стойкости и преданности профессии работников, чья ежедневная самоотверженная работа формирует основу экономики и общества, передает агентство Kazinform.

    Фильм, ТРК Президента
    Кадр из видео

    Одним из центральных героев картины стал Нурбол Аманжолов, который долгие годы трудится в крестьянском хозяйстве «Жомарт». В 2024 году за значительный вклад в развитие животноводческой отрасли он был награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» по Указу Главы государства.

    Фильм, ТРК Президента
    Кадр из видео

    — В детстве отец часто повторял: «Скот приносит достаток тому, кто за ним ухаживает». Истинный смысл этих слов мы поняли только с возрастом. Сегодня вся наша семья живет и работает, следуя этому принципу. Детей мы приучаем к труду с раннего возраста, потому что именно труд двигает человека вперед, — рассказывает Нурбол Аманжолов.

    В фильме также показан трудовой путь доярки Гульнар Абдирамановой. Ее стаж работы в сельском хозяйстве насчитывает 20 лет, из которых последние 10 лет она трудится на молочной ферме. Каждый день Гульнар встаёт в 3:00 утра и вместе с двумя коллегами доит около 400 коров.

    — Раньше доили вручную: спина болела, руки немели. Но несмотря на трудности, мы никогда не бросали работу, — делится она.

    В этом году ее труд был высоко оценен на государственном уровне: медаль «Ерен еңбегі үшін» она получила из рук Президента.

    фильм
    Фото: Акорда

    — Впервые в жизни я полетела в Астану на самолете. Очень волновалась. Получить награду из рук Главы государства стало для меня большой честью, — признается доярка.

    Документальный фильм «Тірек» не ограничивается историями только этих героев. В нем представлены судьбы десятков людей, которые ежедневно выполняют свою работу с добросовестностью и честностью. Их настойчивость, преданность делу и искренняя любовь к профессии станут вдохновляющим примером для молодого поколения.

    Стоит отметить, что Глава государства объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В этом контексте фильм «Тірек» — одна из значимых и вдохновляющих работ, демонстрирующих глубокое уважение к людям труда, настоящей опоре страны.

    Премьерный показ документального фильма состоится сегодня в 17:15 на телеканале Jibek Joly.

    Айгуль Эсеналиева
