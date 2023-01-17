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Составы окружных избирательных комиссий утвердили в Карагандинской области

17 Января 2023, 20:56
Составы окружных избирательных комиссий утвердили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области сформировали 15 окружных комиссий по выборам депутатов областного маслихата и две – по выборам депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Составы утверждены на внеочередной, XXIII сессии областного маслихата.

«Прием предложений от политических партий и общественных объединений осуществлялся с 1 по 15 января. Временная комиссия областного маслихата по вопросам формирования окружных избирательных комиссий изучила представленные документы кандидатов на соответствие требованиям», – сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам депутатских полномочий, этики, законности и правопорядка Жанна Штергер.

Проведение выборов с обеспечением формирования парламента и маслихатов на основе новой избирательной системы, по партийным спискам и одномандатным округам, – один из пунктов Плана действий по реализации предвыборной программы Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Срок обозначен до июня 2023 года.

Выборы в Сенат прошли 14 января. Следующий этап – выборы в маслихаты и Мажилис.

Фото: gov.kz


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