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    11:15, 09 Март 2021 | GMT +6

    Составить рейтинг технического надзора при ремонте дорог планируется в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК состоялось совещание по вопросам деятельности технического надзора на автодорожных проектах, реализуемых в рамках госпрограммы «Нұрлы жол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР.

    В обсуждении приняли участие представители Комитета автомобильных дорог МИИР РК, Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, АО «НК «ҚазАвтоЖол» и РГП «Национальный центр качества дорожных активов».

    В ходе встречи было предложено разработать систему оценки деятельности технадзора. Данный рейтинг позволит повысить заинтересованность инженеров, выполняющих технический надзор в проведении качественных работ на проекте. Кроме того, было рекомендовано выработать предложения по механизму привлечения к персональной ответственности технадзора, в том числе инициировать предложение по внесению изменений в законодательство Казахстана в части закрепления солидарной ответственности в гарантийный период не только подрядных организаций, но и инженерные компании технического надзора.

    Напомним, технический надзор производит контроль строительства и ремонта автомобильных дорог, а также при помощи технических устройств контролирует соблюдение технологии устройства дорожной одежды.


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    Дороги Другие государственные органы Строительство Благоустройство
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