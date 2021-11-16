Состав сельских акимов обновился наполовину – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев оценил эффективность введения прямых выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для дальнейшего строительства инклюзивного общества я также предложил расширить перечень квотируемых категорий в избирательных списках партий, включив в него лиц с особыми потребностями», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Президента, большим шагом на пути демократизации нашего общества стало введение прямой выборности акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.

«В этом году в стране избраны более 800 сельских акимов. В результате этих выборов состав обновился наполовину. Активность партий, большое количество самовыдвиженцев и высокая явка избирателей продемонстрировали своевременность и востребованность этой реформы», - заключил Глава государства.