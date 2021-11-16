+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 429.99 EUR 492.25
RUB 5.94 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Состав сельских акимов обновился наполовину – Президент РК

16 Ноября 2021 16:05
Поделиться:
Состав сельских акимов обновился наполовину – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев оценил эффективность введения прямых выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Глава государства призвал казахстанцев не останавливаться на достигнутом
Кредиторы не видят резкий рост долговой нагрузки казахстанцев – Президент Ужесточить ответственность за побои поручил Глава государства Усилить контроль за семейными дебоширами поручил Касым-Жомарт Токаев

«Для дальнейшего строительства инклюзивного общества я также предложил расширить перечень квотируемых категорий в избирательных списках партий, включив в него лиц с особыми потребностями», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Президента, большим шагом на пути демократизации нашего общества стало введение прямой выборности акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.

«В этом году в стране избраны более 800 сельских акимов. В результате этих выборов состав обновился наполовину. Активность партий, большое количество самовыдвиженцев и высокая явка избирателей продемонстрировали своевременность и востребованность этой реформы», - заключил Глава государства.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Выборы   #Нацсовет  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Глава государства призвал казахстанцев не останавливаться на достигнутом
Кредиторы не видят резкий рост долговой нагрузки казахстанцев – Президент
Ужесточить ответственность за побои поручил Глава государства
Усилить контроль за семейными дебоширами поручил Касым-Жомарт Токаев
Популярное
1 Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
2 Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
3 Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
4 Астанчанин продал арендованную машину
5 Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы
6 Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
Читайте также
Нужно открывать детские комнаты в крупных компаниях – Президент РК
Предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы поручил Президент
Родителей подростков, закидавших камнями автобусы, наказали в Алматы
Подписано постановление о ревакцинации против КВИ в Казахстане
Двух замерзающих костанайцев в степи нашли спасатели
Астанчанин продал арендованную машину
Подозреваемых в покушении на убийство задержали в Алматы
Подростка с ребенком пытались выселить из дома в Алматы: акимат разъяснил ситуацию
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив