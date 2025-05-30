Россия разработала меморандум, где излагает свою позицию по всем аспектам, готова передать его украинской стороне в Стамбуле. Российская делегация во главе с помощником президента РФ В.Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» заявила, что состав российской делегации на втором раунде переговоров в Стамбуле будет тем же.

В свою очередь, министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальных сетях сообщил, что передал российской стороне проект меморандума по урегулированию конфликта, который отражает украинскую позицию.

Спецпосланник американского президента Кит Келлог в интервью одному из телеканалов заявил, что представители США, Германии, Франции и Великобритании будут в Стамбуле 2 июня, в день возможной встречи делегаций России и Украины.

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