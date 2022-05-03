3 Мая 2022 19:48

Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего срочника Алибека Калбая в поселке городского типа Гвардейский Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Главную военную прокуратуру.

Им оказался сослуживец одного призыва.

Основанием к задержанию послужили показания свидетеля и результаты судебно-медицинской экспертизы с признаками насильственной смерти.

Материалы направлены в суд для санкционирования меры пресечения на содержание под стражей.

Действия подозреваемого квалифицированы как нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека (ст. 440 ч. 4 УК РК).

Досудебное производство продолжается.

Ранее о гибели солдата в Минобороны сообщили , что прижизненных травм и гематом не обнаружено.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование гибели солдата в Жамбылской области.

Семье погибшего солдата Алибека Калбая предусмотрена материальная помощь в размере 500 МРП (1 млн 531 тыс. 590 тенге), а на погребение - в размере 80 МРП (245 040 тенге).