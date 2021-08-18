Соседи и пожарные вытащили детей из огня в Риддере
РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Соседи и пожарные спасли детей при пожаре в городе Риддер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО
17 августа в городе Риддер, в 2-х этажном жилом доме, произошел пожар. Когда квартира заполыхала, рядом оказался сосед Вадим Бедаев, который бросился в местное КСК и, взяв у слесаря лом, кинулся на помощь оставшимся в задымленном жилом помещении детям и женщине.
Взломав вместе с соседом Сергеем Гребневым дверь, Вадим Бедаев ползком проник в охваченную дымом квартиру и вынес мальчика 2016 года рождения на свежий воздух, где вместе с прибывшим на место происшествия одним из спасателей Даирбек Дарханом стал откачивать ребенка до приезда скорой помощи.
Тем временем, слесарь КСК Анатолий Бобожко с помощью лестницы проник в квартиру на 2-ой этаж и вынес женщину 1995 года рождения из зоны задымления. Второго ребенка 2019 года рождения вынес Шалкар Конбаев, передав врачам скорой помощи.
Огнеборцами ликвидирован пожар на общей площади 24 кв.м. Женщина и ее двое детей госпитализированы в больницу с признаками отравления продуктами горения и термическими ожогами. По причине пожара отрабатывается версия – неосторожное обращение с огнем.
ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности.
Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать неосторожного отношения к открытому огню. Прежде всего, проверьте, безопасен ваш дом или квартира.
При пожаре незамедлительно сообщите по номеру 101 или 112.
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