SOS-кнопку для туриста внедрят в Казахстане

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев сообщил о проводимой работе по обеспечению безопасности туристов, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В преддверии летнего сезона особенно важно поддерживать безопасность для наших граждан и туристов. Поэтому местным исполнительным органам необходимо принять меры по предотвращению несчастных случаев на воде, повышению безопасности на водоемах и в горной местности. Министерством прорабатывается вопрос по внедрению системы безопасности «SOS-кнопка для туриста», которая будет работать в зонах без покрытия интернетом. Это является отечественной разработкой, - сказал Ермек Маржикпаев на заседании Правительства.

Он рассказал о механизме работы данных кнопок.

- Прежде всего, наши визит-центры, их в национальных парках 12, а в целом 17 визит-центров, в этом году начинаем строить еще. Вот эти центры будут отрабатывать, у них будут находиться кнопки SOS. В этом году до конца года мы их внедрим. По предварительным подсчетам, около 5 тысяч кнопок потребуется. В деньгах сколько сказать не могу, это бизнес. Три поставщика у нас есть со своими разработками. Где нет интернета, все будет работать через спутник. В этом весь плюс этой кнопки SOS, — объяснил министр.

По его словам, оборудование будет выглядеть примерно как часы.

- Кнопку нажимаете, через спутник будет подаваться сигнал о том, что что-то случилось, чрезвычайная ситуация, надо помочь. Это устройство будут каждому туристу при выходе на тропу выдавать, мы так планируем, — добавил глава Минтуризма.

Он также сообщил, что по мерам государственной поддержки отмечается положительная динамика.

- По итогам 2023 года объем одобренных заявок на государственную поддержку увеличился в 8 раз по сравнению с 2022 годом, таким образом, одобрены заявки на общую сумму более 800 млн тенге. Общий объем инвестиций в эти проекты составил больше 5 млрд тенге, - отметил министр.

Вместе с тем, по его словам, наблюдается неравномерная заинтересованность акиматов в реализации мер господдержки.