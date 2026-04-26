РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:44, 26 Апрель 2026 | GMT +5

    Сорвавшийся в ущелье микроавтобус подняли в Алматинской области

    На территории национального парка «Кольсай колдері» туристический микроавтобус сорвался со склона и упал в ущелье глубиной около 150 метров, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    Видео происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как транспортное средство стремительно скатывается вниз по горному склону. По предварительной информации, в момент инцидента в салоне никого не было. 

    В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к ликвидации последствий оперативно подключились сотрудники «Казселезащиты».

    — Сотрудники ГУ «Казселезащита» МЧС РК, находившиеся поблизости и проводившие работы по возведению гидропоста, оперативно подключились к работам на месте. Совместно с силами ДЧС Алматинской области транспортное средство было успешно извлечено из труднодоступной местности. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве

    Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при передвижении в горной местности.

    Отметим, что это не первый инцидент с туристическим транспортом в Алматинской области. Так, в декабре 2025 года на четвертом километре автодороги Кайынды — Саты внедорожник съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате один пассажир скончался на месте, еще пятеро были доставлены в районную больницу. 

    Ранее, в 2023 году, на этой же горной автодороге произошло столкновение автобуса с пассажирами и автомобиля УАЗ. Тогда один человек погиб, еще шестеро получили травмы.

    Теги:
    Туризм ДТП Происшествия, ЧС Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают