Сорвавшийся в ущелье микроавтобус подняли в Алматинской области

Видео происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как транспортное средство стремительно скатывается вниз по горному склону. По предварительной информации, в момент инцидента в салоне никого не было.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к ликвидации последствий оперативно подключились сотрудники «Казселезащиты».

— Сотрудники ГУ «Казселезащита» МЧС РК, находившиеся поблизости и проводившие работы по возведению гидропоста, оперативно подключились к работам на месте. Совместно с силами ДЧС Алматинской области транспортное средство было успешно извлечено из труднодоступной местности. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при передвижении в горной местности.

Отметим, что это не первый инцидент с туристическим транспортом в Алматинской области. Так, в декабре 2025 года на четвертом километре автодороги Кайынды — Саты внедорожник съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате один пассажир скончался на месте, еще пятеро были доставлены в районную больницу.

Ранее, в 2023 году, на этой же горной автодороге произошло столкновение автобуса с пассажирами и автомобиля УАЗ. Тогда один человек погиб, еще шестеро получили травмы.