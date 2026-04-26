Сорвавшийся в ущелье микроавтобус подняли в Алматинской области
На территории национального парка «Кольсай колдері» туристический микроавтобус сорвался со склона и упал в ущелье глубиной около 150 метров, передает агентство Kazinform.
Видео происшествия распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как транспортное средство стремительно скатывается вниз по горному склону. По предварительной информации, в момент инцидента в салоне никого не было.
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, что к ликвидации последствий оперативно подключились сотрудники «Казселезащиты».
— Сотрудники ГУ «Казселезащита» МЧС РК, находившиеся поблизости и проводившие работы по возведению гидропоста, оперативно подключились к работам на месте. Совместно с силами ДЧС Алматинской области транспортное средство было успешно извлечено из труднодоступной местности. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
Спасатели в очередной раз напоминают о необходимости строгого соблюдения мер безопасности при передвижении в горной местности.
Отметим, что это не первый инцидент с туристическим транспортом в Алматинской области. Так, в декабре 2025 года на четвертом километре автодороги Кайынды — Саты внедорожник съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате один пассажир скончался на месте, еще пятеро были доставлены в районную больницу.
Ранее, в 2023 году, на этой же горной автодороге произошло столкновение автобуса с пассажирами и автомобиля УАЗ. Тогда один человек погиб, еще шестеро получили травмы.